Хабаровск, , 08:21 — REGNUM Жилая двухэтажная «сталинка» в Хабаровске рухнула на глазах у жильцов, которые успели покинуть помещение. Дом давно признан мэрией аварийным, но подлежащим реконструкции. Жители не один год судились из-за этого с администрацией Хабаровска. Теперь дом разрушен, а людям негде жить.

Читайте также: В Благовещенске обрушилась стена многоквартирного дома

Как сообщили очевидцы ИА «ДВ-Новости», то, что дом начал рушиться, жильцы заметили ещё накануне вечером. Люди собрались и покинули дом, ночевали у родных и знакомых. Утром они пришли, чтобы забрать вещи, а дом рухнул прямо у них на глазах.

Мэрия предложила людям переехать в маневренный фонд. Но жильцы отказались. По словам граждан, предлагали такое и раньше. Но маневренный фонд в Хабаровске — жуткие трущобы, в которых обитают наркоманы и прочие асоциальные элементы, к тому же туалет в таком жилище — один на 15 квартир. В такие дома мэрия к тому же запрещает брать с собой кошек и собак, требуя, чтобы питомцев сдавали в приюты. Жильцы с такими условиями не согласны и требуют выделения средств на аренду жилья. Дать положительный ответ мэрия пока не готова.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в Благовещенске Амурской области рухнула стена жилого дома. Люди не пострадали.