Махачкала, , 08:13 — REGNUM Три человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Дагестане. Еще двое участников аварии попали в больницу, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД России по республике.

ДТП произошло накануне вечером, 9 апреля, примерно в 20:45, на автодороге Манас — Сергокала — Первомайское. Автомобиль ВАЗ-2115, по предварительной информации, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai.

В результате оба водителя — мужчины 28 и 36 лет, а также пассажир иномарки скончались на месте аварии. Еще два пассажира с различными травмами были доставлены в больницу города Избербаша. По факту происшествия собран материал для принятия процессуального решения.

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