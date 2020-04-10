Чебоксары, , 07:24 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве. Трагедия разыгралась в одном из дворов, где вступившийся за девушек мужчина поплатился за это жизнью. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Убийство произошло поздно вечером 8 апреля 2020 года в одном из дворов в Чебоксарах. По данным следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал приставать к компании незнакомых ему девушек, а когда получил отказ, то начал ругаться, кидать в них пустые бутылки и вытащил два кухонных ножа.

«Девушки разбежались и стали звать на помощь, злоумышленник побежал за одной из них. Крики о помощи услышал находившейся в соседнем дворе 35-летний мужчина, который вступился за девушку — в результате между мужчинами завязалась драка. Подозреваемый не менее шести раз ударил ножом 35-летнего мужчину», — говорят в следственном управлении, отмечая, что ранения оказались смертельными.

Подозреваемого задержали очевидцы на месте происшествия, передав его прибывшим по вызову сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Что делала компания девушек в позднее время в условиях режима самоизоляции — не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, с 7 апреля режим самоизоляции стал обязательным для всех жителей республики. Разрешается выходить на улицу за покупкой продовольственных товаров, в аптеку, для выноса мусора и выгула собаки, а также для ухода за пожилыми родственниками. Те, кто продолжает работать, обязаны получить соответствующую справку с места работы.