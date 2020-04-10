Чебоксары, 10 апреля 2020, 07:24 — REGNUM В Чебоксарах возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве. Трагедия разыгралась в одном из дворов, где вступившийся за девушек мужчина поплатился за это жизнью. Возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.
Убийство произошло поздно вечером 8 апреля 2020 года в одном из дворов в Чебоксарах. По данным следствия, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал приставать к компании незнакомых ему девушек, а когда получил отказ, то начал ругаться, кидать в них пустые бутылки и вытащил два кухонных ножа.
Подозреваемого задержали очевидцы на месте происшествия, передав его прибывшим по вызову сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).
Что делала компания девушек в позднее время в условиях режима самоизоляции — не уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, с 7 апреля режим самоизоляции стал обязательным для всех жителей республики. Разрешается выходить на улицу за покупкой продовольственных товаров, в аптеку, для выноса мусора и выгула собаки, а также для ухода за пожилыми родственниками. Те, кто продолжает работать, обязаны получить соответствующую справку с места работы.