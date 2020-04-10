Благовещенск, , 06:41 — REGNUM За прошедшие сутки на территории Амурской области было зарегистрировано 16 природных пожаров на общей площади возгораний более 1060 гектаров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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За сутки полностью было ликвидировано 10 пожаров — в Магдагачинском, Свободненском, Благовещенском, Архаринском, Бурейском, Михайловском и Селемджинском районах.

«В настоящее время продолжается борьба с шестью пожарами. Из них два локализованы — в Свободненском и Магдагачинском районах. На тушении пожаров задействованы 286 человек и 58 единиц техники. Два самолёта «Амурской авиабазы» занимаются авиапатрулированием», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение суток, 9 апреля, в России было ликвидировано 82 лесных пожара.