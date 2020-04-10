Челябинск, , 06:05 — REGNUM В Челябинске директор одной из фирм обвиняется в даче взятки на сумму 500 тыс. рублей. Преступление было совершено днём 7 апреля, сообщает областное управление СКР.

Передача денег произошла возле одного из домов. Получателем, по данным следователей, стал один из сотрудников университета физкультуры. Общий размер взятки должен был составить 5 млн рублей. Взамен директор фирмы рассчитывал на действия в пользу своей фирмы по одному из госконтрактов.

Отметим, сотрудник УралГУФК сообщил о предлагаемой взятке в правоохранительные органы. Оперативное сопровождение дела ведут сотрудники ФСБ и полиции.