Петропавловск-Камчатский, , 05:54 — REGNUM Спасатели Камчатки нашли заблудившегося в лесу мужчину. Пытаясь найти дорогу домой, человек провалился под лёд. Его обнаружили живым, но в тяжёлом состоянии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

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В МЧС обратился друг мужчины. Он сообщил, что его знакомый 9 апреля вышел из посёлка Заозерного в сторону Халактырского пляжа. Заблудившись, мужчина позвонил другу, сообщил, что провалился под лёд, потерялся, дезориентирован и не знает, куда двигаться. К тому же состояние человека ухудшалось.

В поисках было задействовано 16 человек. Спасатели осознавали, что найти человека нужно как можно скорей — в мокрой одежде, с переохлаждением ночь в лесу он может и не пережить.

Мужчину нашли в искусственной мелиораторной канаве. Его доставили в ближайший населённый пункт и передали медикам.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели Камчатки, работающие в сложнейших условиях. Постоянно тренируются, чтобы в момент наступления ЧС быть во всеоружии. В марте кинологи МЧС и их питомцы отработали спасения людей в закрытых ледниках, в горах.