Якутск, , 05:13 — REGNUM В Якутии, в Олекминском районе, бывшая заведующая детским садом обвиняется в мошенничестве и хищении крупной суммы денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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«Обвиняемая, используя служебное положение, с 2014 по 2020 годы с целью наживы изготавливала подложные документы (табели учёта рабочего времени, платежные ведомости, приказы о приёме на работу, трудовые договоры) с внесением в них заведомо ложных сведений об устройстве на работу помощником воспитателя гр. В., которая по факту не работала в саду ни дня. Заработную плату получала заведующая. Всего за шесть лет она присвоила 1 млн 800 тыс. рублей. В процессе следствия ущерб был возмещён», — пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено прокурором в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту хищения 180 тонн семечек подсолнечника на два млн рублей передано в суд в Самарской области.