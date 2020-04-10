Петропавловск-Камчатский, , 05:11 — REGNUM Нетрезвый мужчина выпал из окна третьего этажа в камчатском Вилючинске. С тяжёлыми травмами человек доставлен в больницу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД по региону.

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В социальных сетях инцидент уже назвали «казусом самоизоляции» — люди сидят дома и не находят иного развлечения, как без меры употреблять спиртные напитки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском из окна пятого этажа выпала 11-летняя девочка. Ребёнок цеплялся за бельевые веревки, падение смягчил снег, у девочки диагностирован только ушиб грудной клетки.