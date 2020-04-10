Верхоянск, , 05:09 — REGNUM В Якутии Верхоянский межрайонный следственный отдел СУ СК России по республике возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, которого подозревают в убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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«7 апреля 2020 года обвиняемый со своим отцом был в лесу на заготовке дров. В ходе распития спиртных напитков между ними возникла ссора, и сын, схватив нож, нанёс отцу ножевое ранение, от которого он скончался на месте», — пояснили следователи.

Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области под суд отправится 40-летний мужчина, обвиняемый в убийстве женщины. Он убил её в 2010 году, в данный момент находится в местах лишения свободы за другое преступление.