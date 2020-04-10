Москва, , 03:42 — REGNUM На юго-западе Москвы восстановили движение автотранспорта по улице Маршала Савицкого, перекрытое ранее из-за ДТП. Об этом департамент транспорта столицы сообщает 10 апреля на своей странице в Twitter.

«Движение восстановлено», — говорится на странице ведомства.

Напомним, движение автомобилей по улице Маршала Савицкого было перекрыто в обеих направлениях от улицы Брусилова, из-за аварии, произошедшей в районе дома 32 вечером 9 апреля.

Читайте также: Движение по 2-й Брестской в Москве перекрыли из-за взрыва