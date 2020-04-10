Чита, , 05:03 — REGNUM За прошедшие сутки в России ликвидировали 82 лесных пожара на площади, пройденной огнём, 9 294 га. Об этом 10 апреля сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, на 00:00 по московскому времени 10 апреля на территории РФ действовало 59 лесных пожаров на площади 14 152 га, по которым проводились работы по активному тушению.

Пожароопасный сезон открыт уже в 57 субъектах Российской Федерации (днём ранее — в 52). Особый противопожарный режим введён в 31 регионе (днём ранее — в 30). Режим ЧС — в отдельных районах Краснодарского и Забайкальского краёв.

Самые большие лесные пожары в настоящее время происходят в Забайкальском крае — 34 пожара на площади 12 792 га. В Хабаровском крае — 13 пожаров на площади 989 га. В других регионах площадь лесных пожаров не превышает 200 га.

По данным МЧС, тёплая малоснежная погода способствовало тому, что в 2020 году уже зафиксировано на 21% больше лесных пожаров, чем за подобный период прошлого года.