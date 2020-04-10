Сиань, Китай, , 03:10 — REGNUM Пять человек погибли и двое получили ранения в результате обрушения стены на строительной площадке в городе Сянъян провинции Шэньси на севере Китая, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.

Во время обрушения стены, рабочие занимались ее покраской. Инцидент произошёл на строительской площадке в городском районе Циньду в 17:00 по местному времени. Стена была смыта спустившимся селевым потоком.

Четыре человека погибли на месте и еще один — на пути в госпиталь. Двое раненых были доставлены в медицинское учреждение и находятся в стабильном состоянии. Расследование причин трагедии продолжается.