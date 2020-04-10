Тайюань , Китай, , 03:06 — REGNUM Один человек погиб и еще шестеро получили ранение в результате взрыва на фабрике в северной китайской провинции Шаньси, сообщает 9 апреля агентство Синьхуа.

Взрыв прогремел около 14:17 по Пекину в местном филиале компании Taiyuan Heavy Machinery Group Co., Ltd, сообщили в информационном отделе Тайюаньского муниципального правительства.

Все раненые были доставлены в госпиталь. В настоящее время проводится расследование причин произошедшего, о результатах которого будет сообщено позже.