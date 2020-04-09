Минск, , 19:52 — REGNUM Коронавирус добрался до строителей атомной электростанции, которую в Гродненской области строит «Атомстройэкспорт» на кредитные средства правительства России. Об этом 9 апреля в Минске заявил министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник.

По его словам, со стройки «госпитализированы 100 человек». Среди заразившихся — контактировавшие с бригадой российских строителей, прибывших недавно из России.

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Министр сообщил членам Нацсобрания Белоруссии, что в целом 80−85% заболевших COVID-19 переживают своё состояние в лёгкой форме. Он также своеобразно прокомментировал упрёки белорусской общественности в недостаточной информированности по линии минздрава.

«Все органы госуправления информируются в полном объёме», — сообщил Караник.

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Напомним, представители общественности Белоруссии направили властям и в ВОЗ обращения с упрёками в недостаточной информированности населения состоянием распространения коронавируса в республике. После этого ВОЗ рекомендовала официальному Минску исправить ситуацию.

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Также напомним, БелАЭС строится в Островецком районе Гродненской области Белоруссии на кредитные средства правительства РФ. Генподрядчиком выступает «Атомстройэкспорт» — дочерняя структура «Росатома», субподряды получили белорусские организации. Первый энергоблок мощностью 1200 МВт планируется сдать в 2020 году, второй (такой же мощности) — в 2021 году.

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