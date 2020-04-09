Москва, 9 апреля 2020, 20:03 — REGNUM В московском бизнес-центре «Панорама» на 2-й Брестской улице 9 апреля произошёл взрыв. Причиной взрыва стала разгерметизация кислородного баллона, произошедшая в ходе строительных работ.
Взрывной волной были выбиты стекла 8-го этажа бизнес-центра, упавшие осколки повредили припаркованные у здания автомобили.
По предварительным данным, четыре человека получили ранения.
Читайте ранее в этом сюжете: СМИ сообщают о раненых в результате взрыва в бизнес-центре в Москве