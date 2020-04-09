Москва, 9 апреля 2020, 20:03 — REGNUM В московском бизнес-центре «Панорама» на 2-й Брестской улице 9 апреля произошёл взрыв. Причиной взрыва стала разгерметизация кислородного баллона, произошедшая в ходе строительных работ.

Работа МЧС на месте взрыва
Работа МЧС на месте взрыва
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Припаркованные автомобили пострадали от взрыва
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выбитые окна
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция оцепляет место ЧП
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работа экстренных служб на месте взрыва
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работа экстренных служб на месте взрыва
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Осколки
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работа экстренных служб на месте взрыва
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Взрывной волной были выбиты стекла 8-го этажа бизнес-центра, упавшие осколки повредили припаркованные у здания автомобили.

Работа экстренных служб на месте взрыва
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работа экстренных служб на месте взрыва
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работа экстренных служб на месте взрыва
Дарья Антонова © ИА REGNUM
2-ю Брестскую улицу перекрыли
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работа экстренных служб на месте взрыва
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выбитое взрывом окно
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работа экстренных служб на месте взрыва
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работа экстренных служб на месте взрыва
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Коммунальные службы очищают от осколков улицу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Разбитая машина
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выбитые окна бизнес-центра
Дарья Антонова © ИА REGNUM

По предварительным данным, четыре человека получили ранения.

Работа экстренных служб на месте взрыва
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работа экстренных служб на месте взрыва
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работа экстренных служб на месте взрыва
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Коммунальные службы очищают от осколков улицу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Коммунальные службы очищают от осколков улицу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работа экстренных служб на месте взрыва
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Коммунальные службы очищают от осколков улицу
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Работа экстренных служб на месте взрыва
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Выбитые окна
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Бизнес-центр «Панорама» после взрыва
Дарья Антонова © ИА REGNUM

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