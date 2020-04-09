Тюмень, , 18:20 — REGNUM В Тюменской области к дисциплинарной ответственности привлечены 12 должностных лиц УФСИН по Тюменской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В феврале 2020 года прокурор Тюменской области Владислав Московских проверил состояние законности в следственном изоляторе №2 в Заводоуковске. Там была выявлена масса нарушений. Основной причиной такого положения дел, по мнению прокурора, стало отсутствие надлежащего контроля за работой данного СИЗО со стороны областного УФСИН.

По итогам проверки к дисциплинарной ответственности привлечены 12 должностных лиц регионального УФСИН, в том числе восемь начальников различного уровня и их заместители.

Возбуждено пять административных дел, по результатам рассмотрения которых на виновных наложены штрафы.

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