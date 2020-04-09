София, , 17:23 — REGNUM Возмущение осквернением могилы советских солдат в городе Добрич выразило посольство России в Болгарии. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба посольства.

Памятник павшим советским воинам с оскорбительными надписями был показан по одному из местных телеканалов. Посольство выразило своё возмущение кощунственным актом вандализма. В российском диппредставительстве отметили, что глумление над памятью советских воинов, отдавших жизнь за освобождение Европы и мира от фашистской чумы, выглядит особенно циничным в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов.

В российском посольстве пояснили, что рассчитывают на принятие городскими властями мер, необходимых для приведения монумента в надлежащий вид, а также по недопущению в будущем подобных инцидентов. Также в дипмиссии рассчитывают и на то, что виновные в данном преступлении будут установлены и понесут заслуженное наказание.

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