Минск, , 16:54 — REGNUM Прокуратура Центрального района Минска изучила и направила в суд уголовное дело по обвинению 25-летнего местного жителя в хулиганстве. Об этом сегодня, 9 апреля проинформировала служба информации прокуратуры города Минска.

«Как установлено, Ш. в январе 2020 года с использованием аэрозольных баллонов осквернил циничными изображениями и надписями «Памятник сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск Министерства внутренних дел Республики Беларусь, погибшим при исполнении служебного долга», «Памятник А.С.Пушкину» и ограждение насосной станции водозабора № 5 «Боровляны». В результате противоправных действий причинен ущерб УП «Ремавтодор Центрального района г. Минска» и УП «Минскводоканал», — сказано в официальном сообщении.

Прокуратура отметила, что ранее обвиняемый неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении служебных полномочий. Сейчас он проходит обвиняемым по ч.1 и ч.2 ст.339 Уголовного кодекса Белоруссии, его дело расследовал Следком — райотдел Центрального района Минска.

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Напомним, памятник классику мировой литературы Александру Пушкину в Минске осквернил активист праворадикальной русофобской организации «Молодой фронт», юрист по образованию Филипп Шавров. За вандала вступился авторитетный в среде белорусских необандеровцев деятель Павел Северинец, а также ряд других оппозиционеров, в том числе называющих себя «правозащитниками».

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