Пятигорск, Ставропольский край, , 16:41 — REGNUM В Пятигорске мужчина взял в заложники свою сестру и двух ее детей. Злоумышленник заперся со своими родными в квартире и потребовал большую сумму денег, сообщил 9 апреля у себя в Instagram губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Публикация размещена около 16:00. По словам главы региона, полиция ведет переговоры с подозреваемым. Данных о том, вооружен он или нет, нет.

Известно, что злоумышленник постоянно проживает в другом регионе. По предварительным данным, он состоит на учете в психо-неврологическом диспансере.