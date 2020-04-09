Ярославль, 9 апреля 2020, 16:26 — REGNUM Отделение пульмонологии ярославской больницы №2 вместе с пациентами, которые там проходят лечение и медицинским персоналом закрыто на карантин из-за положительного теста на COVID-19 одного из пациентов. Об этом сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом.
Больной был госпитализирован с пневмонией. Всех таких больных сейчас обязательно тестируют на коронавирус. Тест показал положительный результат, но пока он не подтвержден лабораторией.
Всего в отделении находятся 45 пациентов и 8 сотрудников больницы.
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