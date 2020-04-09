Екатеринбург, 9 апреля 2020, 15:55 — REGNUM В Екатеринбурге ищут женщину, которая оставила грудного мальчика в торгово-развлекательном центре «Антей». Инцидент произошёл поздним вечером 8 апреля.
Как сообщили охранники ТРЦ информационному порталу Е1, женщина с коляской попросилась погреться и рассказала, что ей нечем кормить ребёнка. Потом попросила присмотреть за ним, и якобы отправилась за мужем. После этого женщина не вернулась.
Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, личность женщины и её сына установлена.
Однако застать женщину дома пока не удалось. Её сын (2019 года рождения) на данный момент доставлен в детскую городскую больницу № 9.