Саратов, 9 апреля 2020, 16:10 — REGNUM Следственные органы Саратовской области организовали проверку по факту размещения фейковой новости о массовом заражении медицинских работников новой коронавирусной инфекцией, сообщает следственное управление СКР по региону.
Выяснилось, что на одном из телеграмм-каналов размещена статья о якобы заражении коронавирусом 44 медицинских работников. В минздраве Саратовской области такую информацию опровергли.
В региональном СКР устанавливаются лица, разместившие фейковую новость.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники полиции в Пензе установили автора недостоверной информации о коронавирусе, распространявшего ее в социальной сети. Гражданину грозит штраф.
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