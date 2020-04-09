Новокуйбышевск, Самарская область, , 16:03 — REGNUM Пожар начался на улице Промышленная в Новокуйбышевске. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре поступило спасателям 9 апреля в 15:40 часов. По повышенному рангу вызова «Пожар №2» были подняты пожарно-спасательные подразделения. Дополнительная информация уточняется.

По сообщению некоторых СМИ, пожар произошел на открытой площадке Новокуйбышевской нефтехимической компании.

При этом четыре человека пострадали.