Москва, , 15:39 — REGNUM Следственный комитет начал доследственную проверку по факту взрыв в бизнес-центре «Панорама» в Москве. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба СК России по столице.

В данный момент на месте происшествия работают следователи и криминалисты СК РФ. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, днем 9 апреля в бизнес-центре «Панорама» прогремел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

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