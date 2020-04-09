Сорск, Хакасия, , 15:37 — REGNUM В городе Сорск (Хакасия) освободившийся из колонии 28-летний мужчина оставил без света более половины населения города, врезавшись на машине в электрический столб. Об этом 9 апреля сообщили в МВД республики.

Отмечается, что авария произошла около 4:00 утра 7 апреля. Предполагаемый виновник ДТП скрылся с места. В полиции подозревают, что машина была угнана. На мужчину завели уголовное дело об угоне.

Спустя некоторое время подозреваемый был задержан. Ему назначен арест на 14 суток, штраф на 10 тыс. рублей за вождение без прав и еще на 5000 рублей за повреждение столба.

В Сорске проживает более 10 000 человек.