Чернигов, Украина, 9 апреля 2020, 15:31 — REGNUM Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины тушат лесной пожар в Черниговской области Украины, сообщила 9 апреля пресс-служба ГСЧС.
Пожар возник возле села Сорокошичи и распространился на территорию площадью 140 гектаров.
В тушении пожара участвуют 165 человек и 34 единицы техники, включая три пожарных самолёта Ан-32П. На данный момент совершены три сброса воды.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения людей с огнём.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чернобыльской зоне отчуждения с 4 апреля идёт тушение масштабного пожара. Открытый огонь побеждён, но кое-где ещё тлеет трава.
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