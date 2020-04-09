Чернигов, Украина, , 15:31 — REGNUM Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины тушат лесной пожар в Черниговской области Украины, сообщила 9 апреля пресс-служба ГСЧС.

Пожар возник возле села Сорокошичи и распространился на территорию площадью 140 гектаров.

В тушении пожара участвуют 165 человек и 34 единицы техники, включая три пожарных самолёта Ан-32П. На данный момент совершены три сброса воды.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения людей с огнём.

«С начала года в Черниговской области произошло восемь лесных пожаров на площади 134 га, а также 695 случаев возгорания сухой травы на открытой местности на площади более 2200 га, от этих пожаров погибли три человека», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чернобыльской зоне отчуждения с 4 апреля идёт тушение масштабного пожара. Открытый огонь побеждён, но кое-где ещё тлеет трава.

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