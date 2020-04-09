Туринск, Свердловская область, , 15:15 — REGNUM В Свердловской области временно ограничено движение по трём мостам через реку Туру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

«Закрыты мосты, которые соединяют села: Городище и Галактионовка, Чернышово и Липовское, Кумарьинское и Жуковское», — уточнили в Госавтоинспекции.

Перекрытие мостов произошло из-за наступающего паводка и повышения уровня воды в реке Тура. На указанных направлениях установлены запрещающие знаки и указатели на объездные пути.

Отметим, что после снижения уровня воды в Туре до безопасного, движение по мостам будет возобновлено.