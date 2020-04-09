Туринск, Свердловская область, 9 апреля 2020, 15:15 — REGNUM В Свердловской области временно ограничено движение по трём мостам через реку Туру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Перекрытие мостов произошло из-за наступающего паводка и повышения уровня воды в реке Тура. На указанных направлениях установлены запрещающие знаки и указатели на объездные пути.
Отметим, что после снижения уровня воды в Туре до безопасного, движение по мостам будет возобновлено.