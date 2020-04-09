Москва, , 15:06 — REGNUM Взрыв в бизнес-центре на 2-й Брестской улице в Москве привёл к травмированию двух человек. По факту происшествия организована доследственная проверка, сообщает 9 апреля пресс-центр столичного главка СКР.

По предварительным данным, в ходе строительных работ в здании разорвался газовый баллон. На месте работают следователи и криминалисты, устанавливаются детали произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел в московском бизнес-центре «Панорама», после ЧП движение по 2-й Брестской улице было перекрыто. В МЧС уточнили, что на десятом этаже произошла разгерметизация кислородного баллона, посл чего возник пожар на площади пять квадратных метров.

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