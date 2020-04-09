Посёлок городского типа Грибановский, Воронежская область, , 15:02 — REGNUM Громкое уголовное дело в отношении группы вымогателей, шантажировавших фермеров, готовится к передаче в суд в Воронежской области. Как сообщил ИА REGNUM 9 апреля старший помощник прокурора области Михаил Усов, заместитель прокурора области Алексей Киреев утвердил обвинительное заключение по делу.

Обвиняемыми по уголовному делу проходят шесть человек, им вменяется совершение 20 преступлений, в том числе — вымогательство и поджог.

По версии следствия, в сентябре 2018 года в Грибановском районе местным фермерам стали поступать звонки от неизвестных лиц, которые настойчиво предлагали заплатить им за охрану бизнеса, чтобы «избежать проблем», а в качестве демонстрации серьёзности намерений к фермерам приезжали крепкие молодые люди.

Подозреваемые по телефону и при личных встречах представлялись сотрудниками юридической фирмы и предлагали заплатить за «услуги» из расчета 250 тыс. рублей за 1 тыс. га обрабатываемых фермером земель — от 50 тыс. до трёх миллионов рублей для разных фермеров. При отказе заплатить фермерам угрожали уничтожением домов, техники, урожая, неприятностями родным. В качестве подтверждения намерений дочерям одного из фермеров, отказавшегося платить, сожгли автомобиль и имитировали поджог двери в квартиру.

Всего по делу потерпевшим признан 21 человек. Как установлено следствием, преступную группу, терроризировавшую фермеров, создал 67-летний уроженец Грибановского района, длительное время проживающий в Москве. Сам он непосредственно вымогательством не занимался, однако руководил процессом дистанционно. Исполнителями задумки стали двое жителей Грибановского района — отец и сын, которые уже имели в прошлом криминальный опыт, а также еще трое их знакомых молодых местных жителей.

Теперь всем участникам группы грозит до 15 лет лишения свободы.