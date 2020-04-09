Москва, , 14:51 — REGNUM Предварительная причина взрыва в московском бизнес-центре — разгерметизация кислородного баллона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«В 13:39 поступило сообщение о происшествии по адресу 2-я Брестская улица, дом 8. По приезде спасательных подразделений было установлено, что на десятом этаже в ходе проведения ремонтных работ произошла разгерметизация кислородного баллона с последующим возгоранием на площади пять квадратных метров. Возгорание было оперативно ликвидировано личным составом, сведения о пострадавших на данный момент уточняются», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в московском бизнес-центре «Панорама» вблизи посольства Словакии произошел взрыв.