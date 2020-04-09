Москва, , 14:34 — REGNUM В связи со взрывом в бизнес-центре «Панорама» полностью перекрыли движение по 2-й Брестской улице. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

«Полностью перекрыто движение по ул. 2-я Брестская. На месте работают оперативные службы. Обстоятельства выясняются. Объезжайте по ул. 1-я Тверская-Ямская», — говорится в сообщении.

Напомним, днем 9 апреля в бизнес-центре «Панорама» в Москве прогремел взрыв. По предварительным данным, взорвался котел в бойлерной в ходе ремонтных работ. За взрывом последовал пожар, который быстро потушили. В здании выбиты стекла.

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