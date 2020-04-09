п. Яковлево, , 14:19 — REGNUM Ландшафтный пожар ликвидировали спасатели в хуторе Новые Лозы Яковлевского горокруга Белгородской области. К возгоранию оказались причастны двое мужчин, решивших пожарить шашлыки на костре, сообщили 9 апреля в пресс-службе регионального УМВД.

Сухая трава горела на площади один гектар. Возгорание ликвидировали три пожарно-спасательные части. В полиции установили, что к происшествию причастны 32-летний житель одного из сел городского округа и 45-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья. По предварительным данным, приятели развели костёр, чтобы пожарить шашлык, огонь перекинулся на сухую траву, а затем на камыш. Самостоятельно потушить пламя мужчины не смогли и предпочли скрыться

В отношении нарушителей составлены административные материалы по трём статьям КоАП РФ.