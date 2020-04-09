Москва, , 14:11 — REGNUM В московском бизнес-центре «Панорама» вблизи посольства Словакии произошел взрыв. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

По предварительным данным, взрыв произошел в ходе ремонтных работ бойлерной на восьмом этаже в здании по адресу 2-я Брестская улица, дом 8. За взрывом последовал пожар, который удалось быстро потушить. В здании выбило стекла, пострадали также припаркованные внизу автомобили.

По неподтвержденной информации, пострадали шесть человек.

Очевидцы рассказывают, что услышали два взрыва, после чего выбило стекла.