Первоуральск, Свердловская область, , 13:49 — REGNUM В Первоуральске проводится проверка по факту получения рабочим предприятия ООО ЗМК «Конструктив» смертельных травм. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным, инцидент произошёл утром 7 апреля в сварочном цехе. Во время выполнения работ на сотрудника предприятия упала металлическая конструкция. Мужчина был госпитализирован с многочисленными травмами, но впоследствии скончался в больнице.

На данный момент надзорные органы выясняют все обстоятельства инцидента. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.