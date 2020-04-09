Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM Слушание уголовного дела петербургского историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 23-летней аспирантки и незаконном хранении огнестрельного оружия, перенесено из-за карантина по коронавирусу на 13 мая. Об этом 9 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова отложено на 13.05.2020 в 12:00», — говорится в сообщении.

Напомним, Соколова обвиняют в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко в ноябре 2019 года и в незаконном хранении оружия. Дело будет рассматривать Октябрьский районный суд Петербурга.

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