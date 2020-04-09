Уфа, , 13:18 — REGNUM Тело рыбака, который потерялся несколько дней назад, обнаружили в Башкирии. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, тело жителя села Габдюково 1970 года рождения было обнаружено 8 апреля на участке реки Инзер, расположенного рядом с этим селом.

В настоящий момент причину его смерти устанавливают судебно-медицинские органы.

По предварительной информации, 5 апреля мужчина рыбачил на резиновой лодке и при выходе провалился в воду. После этого он вернулся домой, при этом снасти остались на реке. 6 апреля он взял у приятеля лодку, чтобы достать свое имущество. Больше его никто не видел. Его родные обратились с заявлением в полицию после того, как он не вернулся.

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