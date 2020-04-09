Улан-Удэ, , 13:13 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ вынесли приговор трём местным жителям, которых задержали вечером 2 апреля на центральной площади. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Советского районного суда, они там находились в составе группы из пяти человек и пели гимн республики. В суде признали, что пение гимна не является жизненной необходимостью для оставления дома и нахождения на улице.

Подсудимые свою вину не признавали. В своё оправдание один из них сообщил, что находились на площади в рамках волонтёрской деятельности. Суд указал на отсутствие доказательств, что он является волонтёром.

Второй подсудимый заявил, что не признаёт законность указа главы республики о самоизоляции, поэтому не обязан его соблюдать. Третья сообщила, что ждала такси в момент остановки сотрудниками полиции.

Тем не менее, судья признал всех троих певцов гимна, а также четвёртого гражданина, который пришёл 2 апреля в отдел полиции поддержать задержанных, виновными. Им назначен штраф в размере 15 тыс. рублей.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, на территории Бурятии действует режим самоизоляции. Как сообщало ИА REGNUM, гражданам разрешено покидать дома только в определённых случаях, к которым отнесены походы в магазин и аптеку, вынос мусора. Движение по региональным дорогам ограничено.

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