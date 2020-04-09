Минск, , 13:04 — REGNUM Министр по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Владимир Ващенко обсудил 9 апреля с Александром Лукашенко вопросы пожароопасной обстановки. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко отметил, что сейчас внимание многих сконцентрировано исключительно на теме коронавируса. При этом сам он считает приоритетной экономическую проблематику.

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«Даже не сравнивая, что было в прошлом году, что в этом. А в этом страшном году ситуация лучше, чем в прошлом году, то же самое и по пневмониям. Но все мы сконцентрировались на этой проблеме, — сказал руководитель республики. — Я постоянно подчеркиваю, что для нас важнейший элемент — это экономика. Все это уйдет (оно уже уходит, вы видите по Европе, что происходит). А экономика будет всегда. Потому что это жизнь людей».

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«Естественно, мы не отрицаем, что с болезнями надо бороться, и с вирусными тоже. Чрезвычайного положения нет. Поэтому министерство мы не привлекаем. Тем не менее хотелось бы вашу точку зрения, как вы это видите? И, может быть, в этой ситуации вы свое место какое-то могли бы найти? Или нам в этой ситуации нет смысла пока подключать МЧС?», — поинтересовался Лукашенко у министра.

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Отметим, накануне в Минск прибыла миссия Всемирной организации здравоохранения. Представитель ВОЗ призвал власти Белоруссии рассмотреть более жесткие меры дистанцирования — вплоть до карантина. Лукашенко по-прежнему уверен, что закрывать границы не надо (при этом ранее он ссылался на мнение ВОЗ) и жёсткие карантинные меры не нужны.