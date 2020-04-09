Натал, , 12:43 — REGNUM Министерство здравоохранения Бразилии подтвердило смерть недоношенного младенца, заразившегося коронавирусной инфекцией, передает 9 апреля Newsru (Израиль).

Ребенок родился на 30-й неделе беременности 3 апреля и сразу же был помещен в отделение интенсивной терапии для новорожденных с дыхательной недостаточностью. 7 апреля он скончался. Обстоятельства и время его заражения коронавирусом устанавливаются.

Мать, у которой существуют множественные проблемы со здоровьем (сахарный диабет, ожирение, гипертония), находится на домашнем карантине в ожидании результатов исследования на коронавирус.