Эрбиль, Ирак, , 12:39 — REGNUM На представителя Патриотического союза Курдистана (ПСК) Полла Сирвана в Ираке было совершено покушение, об этом 8 апреля сообщает Kurdistan.ru.

По данным журналистов, инцидент произошел недалеко от деревни Колахо, расположенной на юге Иракского Курдистана. Глава представительства партии в Гармияне ехал на своем транспортном средстве, когда прогремел взрыв.

К счастью, политик не пострадал. Ответственность за преступление пока не взяла ни одна преступная группировка.

Напомним, Патриотический союз Курдистана является одной из двух ключевых партий курдской автономии, занимая второе место в парламенте региона по числу своих представителей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иракском Курдистане задержали обвиняемых в незаконной перевозке людей