Ижевск, , 12:27 — REGNUM В Удмуртии за январь-март текущего года зафиксировано 580 сообщений граждан о мошенничествах и 686 сообщений о кражах, совершенных посредством сети интернет. Это на 68% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает региональное управление МВД.

По данным ведомства, большинство пострадавших от действий мошенников — трудоустроенные граждане, около 25% — пенсионеры, 20% — незанятые и около 2% — студенты.

Основными способами краж и мошенничества остаются получения различными путями данным банковских карт потерпевших, также часто происходят мошенничества при покупке и продаже в интернете, также деньги пропадают при попытке получить компенсацию за ранее приобретенные товары или услуги.

По мнению правоохранителей, росту числа краж в интернете способствует доверчивость граждан, а также низкий уровень грамотности населения в сфере информационной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). 37-летняя женщина обратилась в полицию и рассказала, что в конце февраля заказала на одном из сайтов амулет. Продавец предложила ей погадать по фото. После того, как женщина направила фотографию мошенникам, ей позвонили и сказали, что не только на нее, но и на всю семью наложена порча. Для снятия порчи женщине предложили продать все ценные вещи и драгоценности, а вырученные деньги выслать гадалке. После этого, мошенники сообщили, что порча не снимается, и нужно перечислить дополнительные средства.

В течение месяца потерпевшая в общей сложности перевела мошенникам 1,377 млн рублей, при этом средства частично были взяты в кредит, какая-то часть — взаймы у знакомых, часть денег были выручены при залоге квартиры.