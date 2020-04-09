* ИГ — запрещённая в России организация

Киркук, Ирак, , 12:13 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили трех иракских полицейских в спорной провинции Киркук. Об этом 8 апреля сообщают местные СМИ.

По данным журналистов, террористы устроили засаду в районе Дибис, похитив двух рядовых полицейских и одного офицера. Спустя несколько часов было обнаружено тело одного из них, судьбы двух сотрудников правопорядка пока не установлена.

Напомним, несмотря на заявление иракского правительства о полной победе над ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористы по-прежнему сохраняют высокую боеготовность.

Нападения на представителей закона, а также на мирных жителей происходит преимущественно в спорных районах, где наблюдается «вакуум» власти.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео предложил Ираку стратегический диалог