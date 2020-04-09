Киев, , 11:59 — REGNUM В Чернобыльской зоне отчуждения (Киевская область Украины) продолжаются лесные пожары, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 9 апреля.

Как заявил начальник отдела полиции зоны ЧАЭС Ян Обжелянский, из-за пожаров перекрыты контрольно-пропускные пункты «Полесское» и «Овруч», а также эвакуированы граждане, проживающих в поселке Полесское.

Силовик уточнил, что речь идет о т.н. «самоселах», вернувшихся в населенный пункт после чернобыльской катастрофы.

ИА REGNUM напоминает, что пожар в чернобыльской зоне отчуждения вспыхнул еще 4 апреля и достигал масштабов более чем 100 гектаров. 7 апреля спасатели заявили, что близки к тому, чтобы потушить пожар, но потом поднялся сильный ветер и площадь возгорания вновь увеличилась до 35 га. Открытой информации о том, какова ситуация 9 апреля, пока нет.