Уфа, , 11:58 — REGNUM Одна девочка погибла, еще одна доставлена в больницу после отравления угарным газом в бане в Башкирии. Об этом 9 апреля сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

По предварительным данным, вечером 8 апреля мужчина в Бирске нашел в бане своего домовладения двоих внучек, которые находились без сознания. Он вынес девочек из бани и вызвал скорую помощь.

Врачи установили, что 14-летняя девочка скончалась. Восьмилетнюю девочку госпитализировали в больницу. По предварительным данным, дети отравились угарным газом.

По данному факту проводится доследственная проверка.

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