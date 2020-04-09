Минск, , 11:33 — REGNUM По состоянию на 9 апреля в Белоруссии от COVID-19 умерло 16 человек, а общее количество заразившихся составило 1486 человек. Об этом сообщает минздрав Белоруссии.

По официальным данным, госпитализирован с коронавирусом 1331 человек, 139 человек выздоровели.

Напомним, по состоянию на 8 апреля в Белоруссии умершими от COVID-19 значились 13 человек. Александр Лукашенко отказался признавать эпидемию и закрывать границы, вводить жёсткие карантинные ограничения и оплачивать вынужденные отпуска. Он также нелестно отозвался об умерших от COVID-19 согражданах, положив начало кампании по написанию пользователями социальных сетей некрологов в свой адрес от имени белорусского лидера.