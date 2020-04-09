Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM Первое судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении историка Олега Соколова, которое должно было состояться 9 апреля, откладывается из-за карантина по коронавирусу. Об этом 9 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, сегодня в Октябрьском районном суде Петербурга должно было состояться первое судебное заседание по уголовному делу в отношении Соколова. Его обвиняют в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко в ноябре 2019 года и в незаконном хранении оружия.

«Судебное заседание по уголовному делу в отношении Олега Соколова не состоится, оно будет отложено, так как подсудимого не доставят из-за карантина в СИЗО-1. Слушать уголовные дела по существу по видео-конференц-связи не предусмотрено УПК РФ», — уточняют в суде.

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