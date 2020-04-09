Барнаул, 9 апреля 2020, 11:23 — REGNUM Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Алтайском крае к 9 апреля 2020 года преодолело психологическую отметку — в регионе уже выявили 21-го заражённого. Об этом свидетельствуют оперативный данные Роспотребнадзора, но оперативный штаб региона почему-то проинформировал, что за последние сутки новых заразившихся не обнаружено:
Как уже сообщало ИА REGNUM, с 31 марта в Алтайском крае действует режим самоизоляции. Впервые заражение COVID-19 было выявлено у жительницы Барнаула, прилетевшей с пересадкой в Москве из Доминиканской Республики. Несмотря на имевшиеся у неё симптомы ОРВИ, прибывшая не была поставлена на учёт, ей не сделали тест. А муж данной гражданки счёл себя здоровым и продолжал ходить на работу.
Только спустя десять дней после подтверждения заражения коронавирусом стали проверять окружение, с которым контактировала данная семейная пара. Так круг заражённых расширился до нескольких человек. Недавно к ним добавилась женщина, родившая ребёнка, и другие, заразившиеся от неназванного источника. Все пациенты проходят лечение в Пятой инфекционной больнице Барнаула.
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