Барнаул, , 11:23 — REGNUM Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Алтайском крае к 9 апреля 2020 года преодолело психологическую отметку — в регионе уже выявили 21-го заражённого. Об этом свидетельствуют оперативный данные Роспотребнадзора, но оперативный штаб региона почему-то проинформировал, что за последние сутки новых заразившихся не обнаружено:

«За минувшие сутки количество заболевших не изменилось: на утро 09.04.2020 зарегистрировано 18 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Проводятся противоэпидемические мероприятия, определен круг контактных, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием и проведением заключительной дезинфекции в местах проживания ». Оперативный штаб Алтайского края ».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 31 марта в Алтайском крае действует режим самоизоляции. Впервые заражение COVID-19 было выявлено у жительницы Барнаула, прилетевшей с пересадкой в Москве из Доминиканской Республики. Несмотря на имевшиеся у неё симптомы ОРВИ, прибывшая не была поставлена на учёт, ей не сделали тест. А муж данной гражданки счёл себя здоровым и продолжал ходить на работу.

Только спустя десять дней после подтверждения заражения коронавирусом стали проверять окружение, с которым контактировала данная семейная пара. Так круг заражённых расширился до нескольких человек. Недавно к ним добавилась женщина, родившая ребёнка, и другие, заразившиеся от неназванного источника. Все пациенты проходят лечение в Пятой инфекционной больнице Барнаула.

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