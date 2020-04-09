Казань, , 11:20 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело на жителя Казани, который ограбил пенсионерку, пожилая женщина через несколько дней скончалась, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Установлено, что 4 апреля у одного из домов по улице Файзи в Казани 32-летний мужчина напал на 80-летнюю женщину, возвращавшуюся из магазина. Грабитель отобрал у пенсионерки тележку с продуктами питания и деньги, а затем скрылся. 7 апреля пожилая женщина скончалась.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Ранее в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в столице Бурятии Улан-Удэ задержан местный житель по обвинению в убийстве 75-летней женщины. Старушку с многочисленными травмами головы нашли на улице. Она была доставлена в больницу, однако врачам не удалось её спасти. Следователи возбудили уголовное дело.

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