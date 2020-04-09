Палу, Индонезия, , 10:58 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в индонезийской провинции Центральный Сулавеси, сообщает информационный портал Detik.

«Землетрясение силой 5,1 произошло в 10:32 по местному времени», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Известно, что эпицентр землетрясения находится на суше в 5 км от округа Сиги на глубине 10 километров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два землетрясения магнитудой 5,2 и 3,0 произошли в индонезийской провинции Восточная Ява.

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