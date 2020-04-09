Нижний Новгород, , 10:48 — REGNUM Семилетняя девочка и двухлетний мальчик погибли в результате пожара в одном из жилых домов деревни Соловьиха Воскресенского района Нижегородской области, сообщили 9 апреля в пресс-службе регионального СУ СК России.

По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 9 апреля. Двое детей скончались, еще пять человек доставлены в больницу: девочка 2016 года рождения, младенец 2020 г.р., мужчина 1989 г.р. и две женщины 1988 и 1993 г.р. Состояние младенца оценивается, как тяжелое.

По предварительным данным, в гости к семье приехали родственники, которые остались ночевать. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Напомним, 4 апреля в ГУ МЧС России по Нижегородской области сообщили, что в результате пожара сгорел дом с надворной постройкой площадью 96 кв. метров.

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